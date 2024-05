Clube de Leitura do CCBB RJ debate Contos Completos de Lima Barreto Lima Barreto estará em debate no Clube de Leitura do Centro Cultural Banco do Brasil do Rio de Janeiro (CCBB RJ), na próxima quarta...

Alto contraste

A+

A-

Lima Barreto estará em debate no Clube de Leitura do Centro Cultural Banco do Brasil do Rio de Janeiro (CCBB RJ), na próxima quarta-feira (8), às 17h30. A obra *Contos Completos de Lima Barreto* será analisada por duas grandes estudiosas do escritor: a historiadora e ensaísta Lilia Schwarcz, cuja posse na Academia Brasileira de Letras (ABL) está marcada para junho próximo; e a crítica literária, ensaísta e professora titular da Faculdade de Letras da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Beatriz Resende. Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT Leia mais em MOMENTO MT



• Clube de Leitura do CCBB RJ debate Contos Completos de Lima Barreto

• Cemitério dos Pretos Novos celebra 250 anos com exposição

• Fondue de Muçarela

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.