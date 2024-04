Colisão entre helicópteros militares deixa um morto e sete desaparecidos no Japão Dois helicópteros militares colidiram no ar e depois caíram no Japão na noite deste sábado (20). As Forças de Autodefesa (FAD) japonesas...

Alto contraste

A+

A-

Helicópteros do modelo SH-60K e SH-60J

Dois helicópteros militares colidiram no ar e depois caíram no Japão na noite deste sábado (20). As Forças de Autodefesa (FAD) japonesas comunicaram que as aeronaves foram encontradas perto da costa perto das ilhas Izu, no Pacífico.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Publicidade

Leia mais em MOMENTO MT



• Mulheres sambistas lançam livro-disco infantil com protagonista negra

• Intervenções urbanas mostram Brasília além da oficial

• Edital da Secel viabiliza projetos de incentivo à leitura em MT



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.