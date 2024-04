Comissão aprova capacitação de professores para lidar com aluno com deficiência, autista ou superdotado A Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência aprovou nesta terça-feira (23) proposta que torna obrigatória a capacitação...

Momento MT| 23/04/2024 - 20h33 (Atualizado em 23/04/2024 - 20h33 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share