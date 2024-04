Comissão de Meio Ambiente quer ouvir empresa sobre concessão da Chapada dos Guimarães

A Parques Fundos de Investimento em Participações em Infraestrutura (Parques FIP) deve apresentar à Comissão de Meio Ambiente (CMA) um plano de ação de como investirá, em cinco anos, os R$ 18 milhões dos serviços de apoio à visitação, revitalização e manutenção do Parque Nacional de Chapada dos Guimarães, no Mato Grosso. Pedido com esse objetivo (REQ 17/2024 – CMA) foi aprovado na quarta-feira (24) pelo colegiado. Uma audiência pública será agendada.

