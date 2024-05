Comissão de Orçamento busca aprovar LDO de 2025 até 9 de julho

A Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional pretende votar o relatório final do projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2025 (PLN 3/24) até o dia 9 de julho. O relator do texto é o senador Confúcio Moura (MDB-RO).

