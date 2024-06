Comissões se reúnem para ouvir ministra das Mulheres

As comissões de Defesa dos Direitos da Mulher; e do Trabalho ouvem nesta quarta-feira (5), às 14 horas, a ministra das Mulheres, Aparecida Gonçalves. Ela deve apresentar programas e projetos da Pasta para a gestão de 2024. O debate será realizado no plenário 14.

