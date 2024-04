Comitiva de Rondônia se impressiona com sistema de monitoramento por câmeras em Cuiabá

Uma comitiva da Câmara Municipal do município de Cacoal, em Rondônia, esteve nesta quinta-feira (25) em Cuiabá, visitando as dependências do Centro de Controle Operacional de Mobilidade Urbana (CCMOB), a fim de conhecer o sistema de monitoramento por câmeras implementado no município, que engloba três setores: câmeras de monitoramento, parque semafórico e câmeras de transporte público.

