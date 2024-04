Comitiva vencedora do 3º Mundial do Queijo do Brasil é recebida pela Frente Parlamentar A Frente Parlamentar de Apoio ao Pequeno Produtor de Leite da Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT), presidida pelo deputado...

Momento MT| 15/04/2024 - 20h03 (Atualizado em 15/04/2024 - 20h03 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share