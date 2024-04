Como o massacre de Columbine ainda ecoa após 25 anos

Alto contraste

Columbine, um dos piores massacres da história americana

O trágico episódio conhecido como massacre de Columbine completa 25 anos neste sábado (20). No dia 20 de abril de 1999, Dylan Klebold e Eric Harris, dois adolescentes de 18 e 17 anos da Columbine High School, entraram no colégio, localizado em Littleton, no estado do Colorado (EUA), e concretizaram o primeiro massacre em ambiente escolar amplamente televisionado.

