Comovente despedida à deputada federal Amália Barros

O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro e a primeira-dama Márcia Pinheiro, receberam com extremo pesar a notícia do falecimento da deputada federal Amália Barros (PL-MT), aos 39 anos. A informação foi divulgada na madrugada deste domingo (12) nas redes sociais da parlamentar, que era vice-presidente do PL Mulher Nacional. Amália, que era jornalista, foi eleita deputada federal em 2022 e estava internada desde o dia 1º de maio para a retirada de um nódulo no pâncreas. Ela estava sob cuidados intensivos no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.