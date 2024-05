Complexo de Cachoeiras Carimã: Turismo em alta após Governo asfaltar MT-471

O movimento de turistas no Complexo de Cachoeiras Carimã, em Rondonópolis, aumentou após o Governo de Mato Grosso asfaltar a MT-471. Com um investimento de R$ 38,2 milhões, a obra que ainda está em andamento tem gerado benefícios para o setor do turismo, no local que fica localizado a cerca de 50 km da zona urbana do município. São nove cachoeiras em um perímetro de pouco mais de 1 km.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.