Conabio: Comunidades tradicionais e setor ambiental se unem em prol da biodiversidade

Às vésperas do Dia Internacional da Biodiversidade - 22 de maio - a Comissão Nacional de Biodiversidade (Conabio) voltará a articular e orientar as políticas públicas de conservação e utilização sustentável dos ativos ambientais. Com a participação de comunidades tradicionais em todos os biomas brasileiros, o colegiado terá entre os desafios a mobilização de fundos internacionais para o fortalecimento do Programa Nacional da Diversidade Biológica (Pronabio).

