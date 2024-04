Conferência Municipal de Saúde em Sorriso: Propostas e Participantes

Alto contraste

O Conselho Municipal de Saúde com o apoio da Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Saúde, realizou nos dias 17 e 18 de abril a 1° Conferência Municipal de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, essa é a etapa municipal preparatória para a 2° Conferência Estadual de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, cujo tema central é “Democracia, Trabalho e Educação na Saúde para o Desenvolvimento: Gente que faz o SUS acontecer”. Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT Leia mais em MOMENTO MT



