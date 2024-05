Congresso aprova mudança na liderança da Minoria

A função de líder da Minoria no Congresso Nacional passará a ser exercida por um período maior. Em vez de um ano, como prevê a regra atual, a liderança será renovada a cada dois anos. A mudança está no Projeto de Resolução do Congresso (PRN) 2/2024, aprovado nesta quinta-feira (9). O texto aumenta de um ano para dois anos o período previsto para a escolha de um novo líder.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.