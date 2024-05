Conscientização e prevenção do câncer bucal: a importância do Maio Vermelho

A Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá, por meio da Coordenadoria de Saúde Bucal, está promovendo durante todo o mês de maio ações que buscam destacar a importância do diagnóstico e tratamento do câncer bucal. O evento faz parte da campanha "Maio Vermelho”, mês da conscientização sobre o câncer bucal. Neste sábado (18), serão realizadas duas ações, uma na UB Colorado, das 8h às 15h, e na USF do São Gonçalo, no mesmo horário.

