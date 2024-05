Conselho de Comunicação Social celebra jornalismo como pilar da democracia

Em reunião na tarde desta segunda-feira (6), o Conselho de Comunicação Social (CCS) comemorou o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa. A conselheira Patrícia Blanco, vice-presidente do conselho, foi quem dirigiu a reunião. Na visão de Patrícia, a liberdade de imprensa se faz ainda mais importante em um ambiente em que muitos jornalistas são agredidos. Ela também lamentou as mortes de jornalistas no exercício da profissão, registradas principalmente em zonas de guerra.

