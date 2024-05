Contrabando de cigarros: apreensão de 250 mil maços em Alto Araguaia/MT

Alto contraste

A+

A-

🔵

Na noite desta quarta-feira (08/05), durante policiamento pela BR 364, na região de Alto Araguaia-MT, uma equipe da Polícia Rodoviária Federal avistou um veículo M.Benz/LS transportando carvão de forma precária, com risco de derramamento da carga. Estando distantes do Posto da PRF, solicitaram apoio no Posto da SEFAZ para iniciar a fiscalização. Durante o processo, constataram que o condutor não possuía CNH, e com a colaboração dos fiscais da SEFAZ, perceberam algo suspeito na nota fiscal.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Publicidade

Leia mais em MOMENTO MT



• Câmara retira plantação de eucalipto da lista de atividades poluidoras

• Contrabando: 250 mil maços de cigarros paraguaios apreendidos em Alto Araguaia/MT

• Cruz Vermelha terá reforços para ampliar ação no Rio Grande do Sul



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.