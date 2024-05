Corinthians vence o América-RN e garante vantagem na Copa do Brasil

Na noite desta quarta-feira (1º), o Corinthians enfrentou o América-RN na Arena das Dunas, pelo primeiro jogo da 3ª fase da Copa do Brasil 2024. Com gols de Breno Bidon e Cacá, o Timão venceu por 2 a 1, garantindo uma vantagem na luta pela classificação para as oitavas de final da competição nacional.

