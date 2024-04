Corpo de Bombeiros age rapidamente em três ocorrências em Primavera do Leste

A 6ª Companhia Independente Bombeiro Militar (6ª CIBM) atendeu três ocorrências nas últimas 24 horas em Primavera do Leste (243 km de Cuiabá). As equipes foram acionadas para lidar com um cabo de energia rompido em via pública e combater incêndios em terrenos urbanos do município.

