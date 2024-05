Corrida da Soja: Mais de 2210 inscritos confirmados para o evento em Sorriso

![CDATA[

Mais de 2210 inscritos, amadores e profissionais, estão confirmados para a 9ª edição da Corrida da Soja, que será realizada neste domingo (19), em Sorriso. O evento faz parte das comemorações ao aniversário dos 38 anos do Município, que este ano contará com a novidade da Corrida dos 5 km, além da tradicional Corrida de 10 km, a minicorrida do Grãozinho, e a Caminhada da Saúde. O número de inscritos superou o de 2023, que recebeu 1800 participantes.

