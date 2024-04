CPI da Manipulação de Jogos: Relatório de Textor é entregue em reunião secreta

Alto contraste

O presidente da CPI da Manipulação de Jogos e Apostas Esportivas, senador Jorge Kajuru (PSB-GO), confirmou que recebeu um relatório com mais de 180 páginas do empresário John Textor sobre possíveis manipulações de jogos de futebol. Mais cedo, em de depoimento à CPI, o dono do Botafogo reafirmou suas denúncias, mas condicionou a entrega do documento a uma reunião secreta — o que ocorreu no início da noite desta segunda-feira (22). Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT Leia mais em MOMENTO MT



