CRE ratifica acordo sobre sede do Comitê da Hidrovia Paraguai-Paraná

Em votação simbólica, a Comissão de Relações Exteriores (CRE) aprovou nesta quinta-feira (25) a ratificação do acordo entre a Argentina e o Comitê Intergovernamental da Hidrovia Paraguai-Paraná (CIH) para o funcionamento da sede da entidade, em Buenos Aires. O Projeto de Decreto Legislativo (PDL) 927/2021, de autoria da representação brasileira no Parlamento do Mercosul, foi aprovado na forma do relatório do senador Nelsinho Trad (PSD-MS).

