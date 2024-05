Crianças e adolescentes participam de ações em comemoração à Semana da Luta Antimanicomial

Em comemoração ao Dia Nacional da Luta Antimanicomial, celebrado no próximo sábado (18), a Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá (SMS), por meio da Coordenadoria Técnica de Saúde Mental, está promovendo durante toda a semana ações alusivas à data. Uma das ações foi realizada na manhã desta quarta-feira (15), no CAPSi Adolescer, que promoveu o "Dia da Família" com a participação de Cida Silva, enfermeira, arteterapeuta, artista plástica e escritora do livro "O Trabalho prescrito e o trabalho real na saúde mental na virada do século XX em Cuiabá". Brincadeiras e competições envolvendo a participação das crianças e adolescentes em tratamento na unidade também foram realizadas.

