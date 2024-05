CSP promove debate sobre plantio e tráfico de drogas em comunidades indígenas

A Comissão de Segurança Pública (CSP) aprovou nesta terça-feira (14) um requerimento (REQ 1/2024 – CSP) para audiência pública sobre o plantio e tráfico de drogas ilícitas nas comunidades indígenas do país. Ele foi proposto pela senadora Damares Alves (Republicanos-DF), que enfatizou os graves problemas enfrentados em tribos indígenas afetadas pelo contato com comunidades sem relação com suas culturas e tradições.

