Cuiabá garante classificação na Copa Sul-Americana após empate com Deportivo Garcilaso

Em uma noite pouco inspirada na Arena Pantanal, o Cuiabá assegurou sua classificação para a próxima fase da Copa Sul-Americana após um empate em 1 a 1 com o Deportivo Garcilaso. O confronto, válido pela quinta rodada do torneio, foi marcado por um jogo com varias oportunidades perdidas de gol para ambos os lados.

