Cuiabá se destaca nacionalmente por investimentos em saneamento básico

O sucesso das ações e investimentos em saneamento básico na capital será apresentado em São Paulo no evento “Prêmio Casos de Sucesso em Saneamento Básico – Trata Brasil 2024”, que acontecerá no dia 27 de maio, na Fundação Getúlio Vargas (FGV), localizada na Avenida 9 de Julho, das 13h30 às 17h30, de forma presencial. A Prefeitura de Cuiabá, sob a gestão do prefeito Emanuel Pinheiro, foi eleita como destaque e será premiada por ter investido nos últimos cinco anos (2018–2022) R$ 472,42 por habitante, em média, na universalização do acesso aos serviços de água tratada, coleta e tratamento dos esgotos. Por outras duas vezes em 2023, a capital foi reconhecida e premiada graças à aplicação de recursos na expansão da rede de água e saneamento básico. O compromisso da gestão Emanuel Pinheiro mais uma vez se destaca nacionalmente. A gestão Emanuel Pinheiro já foi premiada pelos investimentos nos anos de 2022 e 2023. Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT Leia mais em MOMENTO MT



