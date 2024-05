Curso de Direito Eleitoral promete solução para intercorrências nas eleições

Alto contraste

A+

A-

O curso “Direito Eleitoral – Eleições Municipais de 2024” teve início nesta sexta-feira (10) tendo como palestrante o ex-procurador-geral de Justiça do Estado de Pernambuco (2018-2020), Francisco Dirceu de Barros. Esta qualificação vai apresentar solução para 90% das intercorrências que ocorrem nas eleições. O procurador de Justiça do Ministério Público do Estado de Pernambuco (MPPE) é um concorrido e prestigiado palestrante no tema, além de mestre em Direito, ex-professor universitário e autor de 72 livros lançados. Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT Leia mais em MOMENTO MT



• Comissão discute renegociação de dívidas de estudantes com o Fies

• Empresas gaúchas ganham um mês para pagar parcelas do Simples

• CDR analisa inclusão de 44 municípios maranhenses no semiárido

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.