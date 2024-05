Debate sobre a qualidade do ensino de medicina no Brasil

A Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação e Informática (CCT) e a Comissão de Educação e Cultura (CE) vão promover nesta quarta-feira (8), a partir das 11h, audiência pública conjunta para debater os desafios do ensino de medicina no país. O debate terá foco no crescimento do número de escolas médicas, na qualidade do ensino, na atuação interprofissional, na competência médica e no papel da tecnologia na medicina.

