Debatedores defendem reciclagem e aproveitamento energético de resíduos

A adoção de ações que favoreçam a reciclagem e a destinação correta do lixo contribuem para o desenvolvimento, para uma economia menos dependente de combustíveis fósseis e para a preservação ambiental diante das ameaças geradas pelo aquecimento global. A avaliação é dos convidados que participaram nesta terça-feira (7) de audiência pública interativa na Comissão de Meio Ambiente (CMA) sobre o cumprimento das metas de recuperação energética de resíduos sólidos no país. A audiência foi realizada por iniciativa do senador Jorge Seif (PL-SC), que presidiu o debate. Uma segunda audiência pública sobre o tema está prevista para 21 de maio.



