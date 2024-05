Defensoria Pública da União entra com ação para garantir recursos dos candidatos do Concurso Nacional Unificado A Defensoria Pública da União (DPU) pediu à Justiça que obrigue a União a mudar edital do Concurso Nacional Unificado (CNU). A ação...

