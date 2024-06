Defesa Civil de Mato Grosso promove capacitação em Radiocomunicação e Voluntariado

A Defesa Civil de Mato Grosso concluiu nesta quinta-feira (20) uma semana intensiva de capacitação voltada para radiocomunicação em desastres e voluntariado de proteção e defesa civil. Os cursos tiveram início na terça-feira (18) com o objetivo de preparar os participantes para lidar com situações emergenciais e fortalecer a resposta do estado diante de desastres naturais.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.