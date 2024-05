Defesa Civil divulga lista de mortos e desaparecidos no RS em decorrência das enchentes A Defesa Civil do Rio Grande do Sul divulgou nesta quinta-feira (9) uma lista com nomes dos mortos e desaparecidos em razão das...

Momento MT| 09/05/2024 - 22h33 (Atualizado em 09/05/2024 - 22h33 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share