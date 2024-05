Deliciosa Maçã de Chocolate para adoçar o seu dia!

Maçã de chocolate é uma sobremesa irresistível que combina a doçura do chocolate com a acidez da maçã. Para preparar essa delícia, você vai precisar de 500 gramas de barra de chocolate ao leite fracionada, 12 maçãs médias, coco, confete, granulado ou chocolate branco para polvilhar, palitos de churrasco e papel laminado. O modo de preparo inclui picar o chocolate, derreter no micro-ondas, espetar as maçãs nos palitos, banhar no chocolate derretido e decorar a gosto. Em apenas 10 minutos, você terá uma sobremesa incrível para saborear. Aproveite!

