Deputado Glauber Braga se envolve em briga com militante do MBL O deputado federal Glauber Rocha (Psol-RJ), usou seu perfil no X para se pronunciar sobre sua briga com o militante do Movimento...

Momento MT| 17/04/2024 - 19h03 (Atualizado em 17/04/2024 - 19h03 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share