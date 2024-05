Desastre climático no Rio Grande do Sul: quase 850 mil pessoas afetadas por chuvas Quase 850 mil pessoas (844.673) foram impactadas até o momento pelas chuvas fortes que atingem o Rio Grande do Sul desde a semana...

