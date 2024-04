Descubra 29 frases incríveis para celebrar o aniversário do seu pet! Seu pet é mais do que um animal de estimação, é um membro querido da família, e seu aniversário merece ser comemorado com todo o...

Alto contraste

A+

A-

29 frases para celebrar o aniversário do seu pet e conquistar likes

Seu pet é mais do que um animal de estimação, é um membro querido da família, e seu aniversário merece ser comemorado com todo o amor e carinho. Para ajudar a tornar esse dia ainda mais especial, reunimos 29 frases fofas e carinhosas para você celebrar o aniversário do seu companheiro peludo e conquistar muitos likes nas redes sociais.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Publicidade

Leia mais em MOMENTO MT



• Presidente Chico 2000 empossa mais dois servidores concursados nesta sexta-feira (26.04)

• Convocação de lista de espera do Fies é prorrogada até 17 de maio

• Prefeitura realiza audiência pública para debater LDO 2025



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.