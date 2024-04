Descubra a vastidão do 'mar de Minas Gerais' em Capitólio O estado de Minas Gerais é repleto de belezas naturais e diferentes tipos de turismo. Aos mais interessados pela história do Brasil...

O estado de Minas Gerais é repleto de belezas naturais e diferentes tipos de turismo. Aos mais interessados pela história do Brasil, as fazendas e cidades mineiras remontam a crescente econômica do país pautada no plantio de cana-de-açúcar e café, além de ser o berço de figuras históricas, como Tiradentes — o revolucionário morto em 1792. Já quem prefere uma viagem mais lúdica e exotérica, São Thomé das Letras e Varginha conseguem abarcar cada ponto místico e sobrenatural que percorrem o imaginário popular. Porém, para os aventureiros em busca de uma viagem repleta de diversão e passeios inesquecíveis, a melhor escolha é Capitólio. Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT Leia mais em MOMENTO MT



