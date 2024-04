Descubra as 6 tendências que vão bombar no inverno! Com a chegada do inverno, é hora de renovar o guarda-roupa e ficar por dentro das tendências que vão dominar a estação mais fria...

Alto contraste

A+

A-

6 tendências que devem bombar no inverno para ficar de olho

Com a chegada do inverno, é hora de renovar o guarda-roupa e ficar por dentro das tendências que vão dominar a estação mais fria do ano. Se você está se perguntando o que estará em alta nas passarelas e nas ruas, não precisa mais procurar.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Publicidade

Leia mais em MOMENTO MT



• Governo quer mais políticas públicas para indígenas em centros urbanos

• Regras para setor de eventos devem ir a voto semana que vem, dizem líderes

• Reforma propõe devolução de 50% em luz, água e gás a mais pobres



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.