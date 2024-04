Descubra como escolher o kiwi perfeito e aproveitar todos os benefícios da fruta Quem não ama colocar um kiwi na salada de frutas? Ou até mesmo fazer sobremesas deliciosas com o toque ácido da fruta. Além de seu...

Saiba como escolher kiwi e aproveite tudo o que a fruta tem a oferecer

Quem não ama colocar um kiwi na salada de frutas? Ou até mesmo fazer sobremesas deliciosas com o toque ácido da fruta. Além de seu sabor inconfundível, o kiwi é rico em nutrientes como vitamina C e K, potássio, folato e fibras, sendo excelente para o intestino e saciedade. Mas agora, o que ninguém merece é comprar aquele kiwi lindo e na hora de comer ter a triste descoberta de que ele está seco, verde ou com aquele gosto sem graça.

