Descubra como fazer deliciosos biscoitos de maizena em casa!

Alto contraste

A+

A-

Amassar todos os ingredientes com a mão. Fazer bolinhas como se fosse fazer pão de queijo. Passar os dentes de um garfo em cima, amassando de leve para decorar. Colocar numa forma e levar para assar. Forno 200°c. Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT Leia mais em MOMENTO MT



• Bolo pudim de chocolate

• Chester com farofa de frutas

• Legumes ao Forno

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.