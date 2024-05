Descubra como fazer um delicioso Bolo de Morangos e Chocolate Light

Bata as claras em neve, junte as gemas e o adoçante. Amasse os morangos e alterne na massa com a farinha de trigo. Adicione o fermento e coloque em uma forma redonda média untada e polvilhada com farinha de trigo. Asse em forno médio (180ºc), por cerca de 30 minutos. Derreta o creme de leite com o chocolate e cubra o bolo. Enfeite com os morangos e sirva.

