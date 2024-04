Descubra como fazer um delicioso Bolo Pudim

Alto contraste

O Bolo Pudim é uma sobremesa clássica que une duas delícias em uma só receita. Com ingredientes simples como leite, leite condensado, farinha de trigo, açúcar, ovos, margarina e coco ralado, é possível preparar essa delícia em casa. O segredo está no modo de preparo, que envolve misturar todos os ingredientes, bater no liquidificador, adicionar o coco ralado, untar a forma e levar ao forno até dourar. Uma sobremesa perfeita para qualquer ocasião! Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT Leia mais em MOMENTO MT



• Bolo pudim

