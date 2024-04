Descubra como fazer um delicioso Bolo Romeu e Julieta

Alto contraste

O Bolo Romeu e Julieta é uma sobremesa clássica e deliciosa que combina queijo com goiabada. Para preparar essa receita, você vai precisar de ingredientes como ovos, amido de milho, açúcar, leite de coco, queijo parmesão ralado, farinha de trigo, fermento em pó, goiabada e coco ralado. O modo de preparo inclui bater as claras em neve, misturar os ingredientes secos, incorporar as claras delicadamente e assar por cerca de 40 minutos. Para a cobertura, derreta a goiabada, despeje sobre o bolo e finalize com coco ralado. Sirva acompanhado de um chocolate quente para uma combinação perfeita! Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT Leia mais em MOMENTO MT



