Descubra como fazer um delicioso Milk Shake de Chocolate

Milk shake de chocolate é uma sobremesa clássica e deliciosa que agrada a muitos paladares. Com ingredientes simples como sorvete de chocolate, danete, leite e opcionalmente bolinhas de Ovomaltine e cobertura de chocolate, é possível preparar essa bebida cremosa e saborosa em casa. Para começar, bata todos os ingredientes no liquidificador, exceto a cobertura de chocolate. Em seguida, passe a cobertura em volta de um copo ou taça apropriado e sirva-se. Uma dica é compartilhar sua criação nas redes sociais e marcar o perfil do Meu Sabor. Experimente essa receita e se delicie com um milk shake de chocolate feito por você mesmo!



