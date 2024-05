Descubra como fazer um delicioso Rocambole de Arroz

Alto contraste

A+

A-

Rocambole de arroz é uma receita deliciosa e fácil de preparar. Com ingredientes simples como arroz cozido, ovos, leite, óleo, fermento, farinha de trigo e queijo parmesão ralado, você pode surpreender a todos com esse prato incrível. Basta bater todos os ingredientes no liquidificador até formar uma mistura homogênea e seguir o passo a passo para obter um rocambole perfeito. Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT Leia mais em MOMENTO MT



• Prazo para negociações termina em uma semana

• Rocambole de arroz

• Comissão discute compensação financeira a municípios afetados por mineração

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.