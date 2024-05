Descubra como Mato Grosso se destaca com a maior malha rodoviária do país Mato Grosso é o Estado brasileiro com a maior malha rodoviária estadual do país. São aproximadamente 33 mil quilômetros de estradas...

Momento MT|Do R7 18/05/2024 - 10h48 (Atualizado em 18/05/2024 - 10h48 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share