Descubra como o acúmulo de funções pode levar ao esgotamento materno

Alto contraste

A+

A-

Ter que dar conta de tudo é uma sensação que a maioria das mulheres passa, principalmente depois que se tornam mães. A responsabilidade e os afazeres aumentam com a chegada de um novo integrante na família, mas as tarefas do dia a dia, somadas à vida social e aos cuidados com os filhos podem acarretar a estafa emocional, o chamado burnout materno.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Leia mais em MOMENTO MT

• Destino dos Famosos: conheça Nevada, a casa de Las Vegas

Publicidade

• Burnout materno: Acúmulo de funções pode causar o esgotamento mental

• Cabelo chocolate é a nova cor do momento

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.