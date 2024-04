Descubra como o Dia Nacional do Choro é celebrado no Rio! Declarado patrimônio cultural imaterial do Brasil em fevereiro deste ano, o choro tem seu dia nacional celebrado nesta terça-feira...

Momento MT| 23/04/2024 - 12h03 (Atualizado em 23/04/2024 - 12h03 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share