Descubra como preparar um delicioso Arroz à Grega

Leve uma panela ao fogo com água, sal, um fio de óleo e espere ferver. Adicione o arroz lavado e mexa bem. Diminua o fogo, deixe a água secar e retire o arroz do fogo. Em uma panela, leve uma caçarola ao fogo com a medida de manteiga e frite as passas e as ervilhas. Despeje a mistura em uma tigela funda e junte a cebolinha verde, a cenoura, o pimentão, a cebola, a salsa e o parmesão. Adicione o arroz cozido e misture tudo cuidadosamente.



