Descubra como preparar um delicioso Cuscuz Salgado

Dissolva o caldo de carne em 1/2 litro de água morna e acrescente no floco de milho, reserve. Faça um recheio com todos os temperos com um pouco de óleo ou margarina, junte o frango, coloque no cuscuzeiro e leve ao fogo por 15 minutos.

